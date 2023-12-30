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Військовий експерт Дикий назвав умову, яка може суттєво змінити хід бойових дій на користь України у 2024 році

30 грудня, 2023 субота
11:18
Війна з Росією ЗСУ

Військовий експерт Євген Дикий вважає, що якщо українці обʼєднаються й змінять відношення до війни, лише тоді можна розраховувати на позитивні зміни на фронті у 2024 році

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Наступний рік для нас буде залежати від того, як ми підготуємось до бойових дій й будемо ставитися до цієї війни. Нам потрібно зробити висновки з 2023 року. Якщо ми у 2024 році почнемо ставитися до цієї війни так, як це було у 2022 році, то в нас є шанс змінити хід бойових дій на свою користь. Тоді кожен був причетний до війни. Так, не кожен зі зброєю у руках, але всі українці думали й робили все можливе, щоб прискорити перемогу і знищити ворога", - наголосив Дикий.

Експерт наголосив, що Сили оборони, за умов обмежених ресурсів, мали досить потужний результат у 2023 році.

"Якщо відверто, то в питанні дій нашої армії нам немає чого негативного сказати за підсумками цього року. З тим ресурсом, який був в нас, за цей рік зроблено набагато більше, ніж можна було прогнозувати. Тому, думаю, можна говорити про те, що за цей рік наші Сили оборони зробили набагато більше, ніж змогла б інша армія світу", - додав він.

Україна
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Військові новини
Контрнаступ ЗСУ
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