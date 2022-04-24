Військовополонені ЗСУ перебувають у колоніях загального режиму у Ростовській області РФ, – Денісова

Про це повідомила уповноважена Верховної Рдаи з прав людини Людмила Денісова у "Фейсбук".



"У порушення Женевської конвенції 1949 року, країна-окупант утримує полонених українських вояків у колоніях загального режиму, не здійснивши перепрофілювання в'язниць у табори для військовополонених. Військовополонені Збройних Сил України перебувають у колоніях загального режиму у Ростовській області рф", – написала вона.



Вона наголосила, що згідно з конвенцією, військовополонені мають бути у короткий строк переміщені у табори, розташовані на достатній відстані від небезпечної зони, а умови перебування в цих таборах повинні бути не менш сприятливими, ніж умови, якими користуються війська, що утримують їх у полоні, розташовані в цій самій місцевості.



Однак окупанти для розміщення військовополонених ЗСУ розселили одразу дві пенітенціарні установи на півдні росії: колонію загального режиму № 1 у місті Звєрєво, а також № 12 у Каменську-Шахтинському поблизу російсько-українського кордону, зазначила Денісова.



"Півтора місяця тому звідти виселили утримуваних осіб до колонії № 10 Ростова-на-Дону, де ув'язнені тепер сплять у три зміни. А установи в Каменську-Шахтинському та Звєрєвому тепер наповнюються за рахунок захоплених у полон українських солдатів. Їх охороняють співробітники Федеральної служби виконання покарань рф та ув'язнені, яких залишили на підсобних роботах", – вказала вона.



Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в України, щоб там врахували ці факти порушення рф прав громадян України.

Нагадаємо, Служба безпеки України оприлюднила запис, де російський військовий вихваляється перед своїм другом про те, як він знущався з українських військовополонех.