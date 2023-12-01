Військовослужбовець ЗСУ Шишук розповів про тактику ворога в Авдіївці

Про це розповів військовослужбовець ЗСУ Андрій "Сєвєр" Шишук в етері телеканалу Еспресо.

"Росіяни дуже хочуть заскочити за нашу передову позицію і там вигрузити піхоту. Вони згодні на це жертвувати техніку, людей, бронегрупи. Коли танк прокладатиме дорогу, вони хочуть проскочити першу позицію і десь там вигрузити все, щоб їхні люди не мали ніякої змоги відступити, окрім як вступити в бій. Ось така тактика", - зазначив він.

За словами військовослужбовця, основний напрямок для окупантів - Авдіївський коксохім. Коли через терикон виїжджає ворожа техніка, росіяни намагаються під'їхати впритул до території коксохіма.

Останній тиждень армія РФ на Авдіївському напрямку проводила штурми маленькими бронегрупами. Вони зосереджувались на напрямку Степового, оскільки хочуть зачепитися, залишивши забудову там перед зимою, каже "Сєвєр".

"Напрямок був на коксохім. Цей напрямок в них і залишиться, бо через терикон до коксохіма йде бетонна дорога, а в напрямках Степового і північніше - поля і грунтовки. Зараз, коли все розмокає, особливої змоги туди дістатися технікою в них не буде. Ці спроби були тиждень тому і декілька днів тому. Майже всі вони закінчились тим, що максимум одна чи дві одиниці техніки поверталися додому, а інші залишалися", - додав він.