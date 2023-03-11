Військовослужбовців Білорусі зараз тренують для воєнних дій бойові інструктори з Росії, - Санніков
Діяч білоруської опозиції, ексзаступник міністра закордонних справ Білорусі Андрій Санніков зазначив, що загарбники, які пройшли війну через найскладніші напрямки в Україні, тепер діляться своїм доволі серйозним досвідом з військовими Білорусі
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Лукашенко бюджети витрачає не на потреби населення чи армії, а лише на утримання спецслужб і каральних органів, які живуть добре. Військові почали жити у технічному плані непогано, коли Росія розпочала підготовку до війни, проводила масштабні маневри та коли розпочала війну. Однак, тривожна інформація полягає у тому, що тих ненавчених солдатів, військовослужбовців Білорусі зараз тренують для воєнних дій інструктори з Росії, що вже пройшли війну, пройшли як загарбники через найскладніші напрямки в Україні, набули доволі серйозного досвіду й тепер діляться ним з військовими Білорусі", - розказав діяч білоруської опозиції.
Андрій Санніков зауважив, що, на перший погляд, начебто немає скупчення військ та техніки з боку Білорусі, а коли скласти всі чинники, то видно, що напруження не лише не зменшилося, а збільшується на кордоні з Україною.
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