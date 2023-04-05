Візит Зеленського - це дуже велика подія в Польщі, - коресподентка Еспресо Залевська

Про це в етері заявила спеціальна кореспондентка Еспресо у Польщі Б'янка Залевська.

"Візит Зеленського до Польщі - дуже-дуже велика подія. Я навіть була трохи здивована, що в Україні набагато менше інформації про цей візит, але зрозуміла, що в Україні є набагато більше важливої та важкої інформації щодня", - сказала вона.

Залевська додала, що у Польщі останні два дні - це тема номер один.

"Президент планує зустрітися з поляками та українцями на великому просторі. Там має бути дві тисячі людей. Поруч будуть екрани для людей, які не зможуть потрапити на цю площу, щоб дивитися трансляцію. Всі чекають на промову Зеленського - це дуже важливо для поляків. Ми ніколи не були настільки рідними, як зараз. Тут багато українців живуть і працюють. Ми кожного дня зустрічаємось як сусіди. Ця зустріч має два виміри - символічний та практичний, всі чекають на підписання документів", - наголосила журналістка.

Вона розповіла, що зараз Польща живе візитом президента України та його дружини.

"Це велика подія для поляків. Варто визнати, що у вас дуже мужній президент та його дружина. Весь світ дивиться на них, як на символ незламності і цей символ приїздить до Польщі. Я думаю, ми можемо пишатися цим", - підсумувала Залевська.