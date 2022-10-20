Візьме участь у виборах: Борис Джонсон є фаворитом на посаду нового прем’єра Великої Британії
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон може взяти участь у перегонах за лідерство у Консервативній партії, щоб замінити Ліз Трасс, яка оголосила про свою відставку
Про це повідомив політичний редактор видання Times Стівен Суінфорд.
"Мені сказали, що Борис Джонсон, як очікується, візьме участь у змаганні за лідерство консерваторів. Він проводить зондування, але, як кажуть, вважає, що це питання національних інтересів", - написав Стівен Суінфорд.
Цікаво те, що за даними опитування членів Консервативної партії за 17-18 жовтня, опубліковані на авторитетному сервісі YouGov, лідером виборчих перегонів є саме Борис Джонсон.
Більшість членів Консервативної партії хочуть, щоб уряд очолив Джонсон. Кожен третій консерватор (32%) каже, що саме він є підходящим кандидатом. За ним йдуть колишній міністр фінансів Ріші Сунак (23%) та чинний міністр оборони Бен Воллес (10%).
У Консервативній партії розраховують обрати нового лідера і майбутнього прем'єра до кінця жовтня.
- Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про наміри подати у відставку після 6 тижнів перебування на посаді
- Ліз Трасс встановила своєрідний антирекорд – 44 дні – найкоротший термін в історії Великої Британії
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.03
Купівля 40.03Продаж 40.77
-
EUR
Купівля 38.4Продаж 39.43
- Актуальне
- Важливе