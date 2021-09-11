Визначилися переможці Венеційського кінофестивалю, серед лауреатів - українська стрічка
Головну нагороду Венеціанського кінофестивалю - "Золотий лев" - здобув фільм французької режисерки Одрі Діван "Подія"
Про це повідомляє Венеційський кінофестиваль у twitter.
Фільм "Подія" отримав "Золотого лева". "Срібного лева" за кращу режисуру присудили Джейн Кемпіон з Нової Зеландії за фільм "Влада пса".
Гран-прі журі фестивалю отримала стрічка "Рука бога" Паоло Соррентіно з Італії.
Іспанка Пенелопа Крус була визнана найкращою актрисою за роль у фільмі свого співвітчизника Педро Альмодовара "Паралельні матері".
Найкращим актором визнаний Джон Арсіл за роль у філіппінській картині "На роботі: зниклі 8" Еріка Матті.
Фільм "Цензорка", знятий спільно Словаччиною, Чехією та Україною словацьким режисером Петером Керекешом отримав приз за найкращий сценарій у секції "Горизонти".
Загалом Україна на цьогорічному кінофестивалі у Венеції була представлено одразу трьома фільмами. В основному конкурсі також показали "Відблиск" Валентина Васяновича, у конкурсній програмі "Горизонти" - "Носоріг" Олега Сенцова.
Довідка.
"Носоріг" - історія картини заснована на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой фільму (Сергій Філімонов) на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував. Стрічку створено у копродукції України, Польщі та Німечинни.
"Цензорка" спільного виробництва Словаччини, Чехії та України. Фільм розповідає історію молодої жінки Лесі, яку було засуджено до ув'язнення в одній із виправних установ Одеси. Вона щойно народила первістка, і потрапила у світ, населений лише жінками.
"Відблиск". Режисер продовжує досліджувати тему адаптації до мирного життя після війни. За сюжетом, лікар-доброволець після повернення з полону намагається пристосуватися до нового життя.
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