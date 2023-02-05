Визначилися усі півфіналісти клубного ЧС з футболу
У півфіналі клубного чемпіонату світу з футболу іспанський "Реал" зіграє з єгипетським "Аль-Ахлі", а бразильський "Фламенго" зустрінеться з "Аль-Хілялем" із Саудівської Аравії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У чвертьфіналі "Аль-Хіляль" переміг у серії післяматчевих пенальті марокканський "Відад (1:1, 5:3).
"Аль-Ахлі" переграв американський "Сіетл Саундерс» (1:0).
У 1/2 фіналу "Фламенго" 7 лютого зустрінеться з "Аль-Хілялем", а "Реал" 8 лютого зіграє з "Аль-Ахлі".
Клубний чемпіонат світу - 2023 відбувається у Марокко з 1 по 11 лютого.
Чинним переможцем клубного ЧС є англійський "Челсі".
Клубний ЧС-2023 з футболу
1/4 фіналу
4 лютого
Рабат, Марокко
"Відад" (Марокко) - "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія) 1:1 (3:5 - по пен.)
Голи: Ель-Амлуд, 52 - Канно, 90+4
Вилучення: Жабран, 90+1 - Канно, 94
Танжер, Марокко
"Сіетл Саундерс" (США) - "Аль-Ахлі (Єгипет) 0:1
Гол: Афша, 88
- У вересні 2022 року ФІФА вирішив перенести клубний чемпіонат світу на лютий 2023 року.
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