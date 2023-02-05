Про це повідомляє Еспресо.TV.

У чвертьфіналі "Аль-Хіляль" переміг у серії післяматчевих пенальті марокканський "Відад (1:1, 5:3).

"Аль-Ахлі" переграв американський "Сіетл Саундерс» (1:0).

У 1/2 фіналу "Фламенго" 7 лютого зустрінеться з "Аль-Хілялем", а "Реал" 8 лютого зіграє з "Аль-Ахлі".

Клубний чемпіонат світу - 2023 відбувається у Марокко з 1 по 11 лютого.

Чинним переможцем клубного ЧС є англійський "Челсі".

Клубний ЧС-2023 з футболу

1/4 фіналу

4 лютого

Рабат, Марокко

"Відад" (Марокко) - "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія) 1:1 (3:5 - по пен.)

Голи: Ель-Амлуд, 52 - Канно, 90+4

Вилучення: Жабран, 90+1 - Канно, 94

Танжер, Марокко

"Сіетл Саундерс" (США) - "Аль-Ахлі (Єгипет) 0:1

Гол: Афша, 88