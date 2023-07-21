Визначився суперник полтавської "Ворскли" у кваліфікації Ліги конференцій

Про це повідомляє офіційний сайт "Ворскли".

Напередодні відбувся другий поєдинок першого кваліфайну Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/2024, в якому грузинська "Діла" з міста Горі, всупереч усім букмекерським переконанням, здолала "ДАК 1904" зі Словаччини 2:0 (першу гру словаки виграли 2:1).

Таким чином полтавці зустрінуться із клубом, який тренує український фахівець Андрій Демченко, вже 27 липня у польському місті Тихи на Stadion Miejski w Tychach.

Наразі підопічні Віктора Скрипника проходять черговий етап навчально-тренувальних зборів у польській Устроні.