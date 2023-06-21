"Дніпро-1" та "Ворскла" дізнались суперників у єврокубках

"Шахтар" набрав 72 очка та достроково здобув золоті медалі. "Дніпро-1" із 67 пунктами фінішував другим та випередив "Зорю", в якої також 67 балів, завдяки перевазі в особистих зустрічах (1:2, 3:0). "Динамо" з 60 очками фінішували четвертим.