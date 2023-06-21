"Дніпро-1" та "Ворскла" дізнались суперників у єврокубках
У середу, 21 червня, відбулось жеребкування 2-го раунду кваліфікації єврокубків
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Дніпро-1" розпочинає єврокубковий шлях у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Українці зіграють проти грецького "Панатінаїкоса". Матчі відбудуться 25/26 липня та 1/2 серпня.
Полтавська "Ворскла" змагатиметься у 2-му раунді кваліфікації Ліги конференцій. Полтавці зіграють з переможцем пари ДАК (Словаччина)/"Діла" (Грузія).
Матчі ЛК відбудуться 27 липня та 3 серпня.
- 5 червня в Україні зіграли останній тур Прем'єр-ліги.
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"Шахтар" набрав 72 очка та достроково здобув золоті медалі. "Дніпро-1" із 67 пунктами фінішував другим та випередив "Зорю", в якої також 67 балів, завдяки перевазі в особистих зустрічах (1:2, 3:0). "Динамо" з 60 очками фінішували четвертим.
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"Металіст" (22 пункти) та "Львів" (13) вилетіли до першої ліги.
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Напряму до УПЛ вийшли київська "Оболонь" та житомирське "Полісся", яке виграло змагання у першій лізі.
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