Визнання РФ державою-спонсором тероризму дозволить посилити санкції та обмеження проти неї, - нардепка Фріз

Про це нардепка сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".



"Сьогодні ВР проголосувала звернення до нашого партнера номер один, США, щоб вони визнали РФ державою-спонсором тероризму. Чому це дуже важливо? Тому що, згідно з законодавством США визнання країни державою-спонсором міжнародного тероризму тягне за собою безліч додаткових санкцій та обмежень, які накладаються проти цієї країни",- наголосила Фріз.



Ірина Фріз також нагадала, які країни є спонсорами тероризму.



"Станом на зараз такими країнами, за законодавством США, визнано чотири країни: Північна Корея, Іран, Сирія, Куба. Чотири країни до яких, я сподіваюсь, в дуже короткий термін має доєднатися й визнання РФ. Для нас це важливо тому, що це дає можливість додаткового тиску на країну - агресора, обмеження будь-яких економічних відносин, а також вжиття додаткових санкцій",- пояснила Фріз.



Український парламент підтримав звернення до палати представників і сенату конгресу США, щоб там визнали РФ спонсором тероризму