Визнання РФ державою-спонсором тероризму дозволить посилити санкції та обмеження проти неї, - нардепка Фріз
Народна депутатка від фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз зазначила, що згідно з законодавством США визнання країни державою-спонсором міжнародного тероризму - це можливість додаткового тиску
Про це нардепка сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Сьогодні ВР проголосувала звернення до нашого партнера номер один, США, щоб вони визнали РФ державою-спонсором тероризму. Чому це дуже важливо? Тому що, згідно з законодавством США визнання країни державою-спонсором міжнародного тероризму тягне за собою безліч додаткових санкцій та обмежень, які накладаються проти цієї країни",- наголосила Фріз.
Ірина Фріз також нагадала, які країни є спонсорами тероризму.
"Станом на зараз такими країнами, за законодавством США, визнано чотири країни: Північна Корея, Іран, Сирія, Куба. Чотири країни до яких, я сподіваюсь, в дуже короткий термін має доєднатися й визнання РФ. Для нас це важливо тому, що це дає можливість додаткового тиску на країну - агресора, обмеження будь-яких економічних відносин, а також вжиття додаткових санкцій",- пояснила Фріз.
Український парламент підтримав звернення до палати представників і сенату конгресу США, щоб там визнали РФ спонсором тероризму
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.16
Купівля 31.16Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.73Продаж 33.71
- Актуальне
- Важливе