Про це повідомив очільник Офісу президента Михайло Подоляк у твітері.

"Пропаганда завжди експлуатує страх. Вкидами про "чорний ринок зброї" Росія прагне дискредитувати Україну в очах західних суспільств. Як наслідок - заблокувати підтримку. Але за півроку - жодного доказу", - наголосив він.

Михайло Подоляк назвав вторгнення РФ в Україну "війною в прямому ефірі, де всі бачать, що є тотальний облік і ретельний контроль".

13 червня в Пентагоні спростували чутки про перепродаж Україною зброї, отриманої від країн Заходу.

17 липня росіяни поширювали фейки нібито Україна постачає зброю на чорний ринок.

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