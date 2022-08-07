Вкидами про "чорний ринок зброї" РФ прагне заблокувати підтримку України, - Подоляк
В ОП заявили, що РФ ширить непідтверджені тези про "чорний ринок зброї", щоб заблокувати підтримку України Заходом
Про це повідомив очільник Офісу президента Михайло Подоляк у твітері.
"Пропаганда завжди експлуатує страх. Вкидами про "чорний ринок зброї" Росія прагне дискредитувати Україну в очах західних суспільств. Як наслідок - заблокувати підтримку. Але за півроку - жодного доказу", - наголосив він.
Михайло Подоляк назвав вторгнення РФ в Україну "війною в прямому ефірі, де всі бачать, що є тотальний облік і ретельний контроль".
- 13 червня в Пентагоні спростували чутки про перепродаж Україною зброї, отриманої від країн Заходу.
- 17 липня росіяни поширювали фейки нібито Україна постачає зброю на чорний ринок.
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