"Україна продає західну зброю на чорному ринку": ЦПД спростував нову добірку фейків РФ

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За даними центру, російські "ЗМІ" поширювали тезу про те, що Україна має піти на переговори з РФ щодо завершення конфлікту.

Пропагандисти пояснювали це так: "В разі затягування конфлікту Україна ризикує втратити державність. РФ готова до переговорів та пропонує цілком прийнятні умови. Тим більше, що деякі країни ЄС (Польща, Угорщина) готуються до анексії територій України".

Росіяни також просували тезу про нібито втому Заходу від конфлікту.

"Захід загалом втомився від війни, від підтримки України та санкцій проти РФ і починає послаблює їх. У якийсь момент Захід не витримає протистояння з РФ і припинить підтримувати Україну", - йшлось у дезінформації.

Ще однією темою, яку просували росіяни, - що нібито Україна продає західну зброю на чорному ринку.

Російські "ЗМІ" говорили про це: "З початку постачань західної зброї Україні чорний ринок почав насичуватись цією зброєю, що говорить про ненадійність України як партнера. Захід має комплексно оцінити негативні наслідки цих постачань".

Вчора, 16 липня, росіяни говорили, що нібито українське командування перекинуло ракетну установку HIMARS у Суми, що поблизу Курської області РФ, а темпи призову військовозобов’язаних зростатимуть.

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