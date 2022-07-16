Україна перекинула HIMARS у Суми та пришвидшила мобілізацію. ЦПД спростував нові фейки РФ
16 липня росіяни поширювали нову підбірку неправдивих наративів щодо України, нібито українське командування перекинуло ракетну установку HIMARS у Суми, що поблизу Курської області РФ, а темпи призову військовозобов’язаних зростатимуть
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
Пропагандистські медіа РФ повідомили: "українське командування перекинуло в Суми установку HIMARS. З огляду на близькість міста до Курської області слід очікувати на обстріли об’єктів військової та цивільної інфраструктури на території РФ". У ЦПД нагадали, Україна зобов'язалась не завдавати ударів по території Росії з озброєння, отриманого від країн-партнерів.
Окупанти поширювали маніпуляцію, що колаборанти з тимчасово окупованих територій Луганської та Харківської областей "підписали угоду про співпрацю, що зобов’язує їх захищати [окуповані] території від зовнішньої агресії".
Росіяни також поширювали неправду, що "темпи призову військовозобов’язаних в Україні зростатимуть". Дезінформація повідомляла, що нібито найбільш активно призов відбувається у прифронтових регіонах: Запорізькій, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Росіяни пояснювали, що це пов’язано з "боротьбою з проросійськими настроями у регіоні".
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