Влада Бєлгородщини повідомляє про збиття трьох дронів: є пошкодження
У Шебекінському міському окрузі Бєлгородської області спрацювала система ППО, яка нібито збила три повітряні цілі на підльоті до міста
Про це в Telegram повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
"У Шебекінському міському окрузі спрацювала система ППО – збито 3 повітряні цілі на підльоті до міста… За попередніми даними, постраждалих немає. Є ушкодження лінії електропередачі", - йдеться у повідомленні.
- Міністерство оборони Росії заявило, начебто ввечері 13 вересня й уночі 14 вересня сили ППО збили безпілотники у Брянській та Бєлгородській областях.
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