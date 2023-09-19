Влада Бєлгородщини повідомляє про збиття трьох дронів: є пошкодження

Про це в Telegram повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"У Шебекінському міському окрузі спрацювала система ППО – збито 3 повітряні цілі на підльоті до міста… За попередніми даними, постраждалих немає. Є ушкодження лінії електропередачі", - йдеться у повідомленні.