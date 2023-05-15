Про це сказав лідер партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе, повідомляє видання Грузия Online.

Він заявив, що питання про залізничне сполучення не стоїть на порядку денному.

"Будь-яке рішення з нашого боку приймається відповідно до принципів, які відповідають нашим національним інтересам", - зазначив Кобахідзе.

Президент торгово-промислової палати РФ Сергій Катирін раніше заявив, що Росія хоче "організувати залізничний транзит у рамках маршруту Шовкового шляху". Він має проходити Грузією та окупованою РФ Абхазією.

Залізничне сполучення між Росією та Грузією було зупинено після абхазької війни на початку 1990-х років.