Влада Грузії не розглядає відновлення залізничного сполучення з РФ
Влада Грузії заявила, що не розглядає питання відновлення залізничного сполучення між країною та Росією
Про це сказав лідер партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе, повідомляє видання Грузия Online.
Він заявив, що питання про залізничне сполучення не стоїть на порядку денному.
"Будь-яке рішення з нашого боку приймається відповідно до принципів, які відповідають нашим національним інтересам", - зазначив Кобахідзе.
Президент торгово-промислової палати РФ Сергій Катирін раніше заявив, що Росія хоче "організувати залізничний транзит у рамках маршруту Шовкового шляху". Він має проходити Грузією та окупованою РФ Абхазією.
Залізничне сполучення між Росією та Грузією було зупинено після абхазької війни на початку 1990-х років.
- 11 травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого візовий режим для громадян Грузії припинить діяти з 15 травня 2023 року. Між країнами також відновлять авіаперевезення.
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