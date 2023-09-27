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"Влада хоче створити новий корупційний казан": нардеп Синютка про ситуацію з "військовим" ПДФО

27 вересня, 2023 середа
18:55
політика Олег Синютка

Влада хоче створити новий "корупційний казан", розділивши гроші, які сьогодні поступають в місцеві бюджети, на дві частини

Таку думку висловив народний депутат України Олег Синютка в етері телеканалу "Еспресо".

"Влада хоче забрати кошти в територіальних громад та сконцентрувати їх в Києві. Тобто, вони хочуть створити такий собі новий "корупційний казан", розділивши гроші, які сьогодні поступають в місцеві бюджети на Мінстратегпром (Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості - ред.), замість Міноборони, щоб нібито фінансувати підприємства військово-промислового комплексу. Друга частина буде спрямована на держспецзв'язок", - зазначив Олег Синютка.

Нардеп розповідає, що найкоротшу дорогу від грошей до поставки українським військовим держава хоче знищити.

"Держава вдарила по волонтерах кримінальними переслідуваннями тощо. Після цього ЗСУ почали допомагати місцеві бюджети. Зокрема з тим, що військові називають розхідним матеріалом: машини, дрони та інше", - пояснив Синютка.

За його словами, це дискусія про дві складові. З однієї сторони, гроші якнайшвидше мають бути у військових. З іншої сторони, ми маємо зберегти децентралізацію як основу нашого руху до ЄС та НАТО. 

"Децентралізація дала людям відчуття можливості керувати громадою. Бо мало делегувати повноваженнями, під ці повноваження потрібно надавати кошти. І навколо цього розгорнулася баталія в парламенті", - заявив нардеп.

Натомість "Європейська Солідарність" пропонує, щоб 70% коштів, які надходять від ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) були скеровані на ЗСУ, а 30% на цивільну оборону.

"Сьогодні Хмельницька обласна рада, Закарпатська обласна рада, Одеська міська рада підтримують бачення допомогти військовим і зберегти гроші за громадами", - резюмував Синютка.

  • Нагадаємо, у Мінфін запропонували з 1 жовтня 2023 року перераховувати весь ПДФО військових і силовиків в державний бюджет. 

  • Пізніше "Європейська Солідарність" зареєструвала законопроєкт про те, щоб 70% коштів, які надходять від ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) були скеровані на ЗСУ, а 30% на цивільну оборону.

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бюджет
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Війна з Росією
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