Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Протягом останнього тижня ми чули кілька виступів лідерів вільного світу, які говорили про потенційну можливість й готовність держави-терористки Росії використати або тактичну ядерну зброю, або здійснити теракт з використанням ядерної зброї. Може бути теракт на ЗАЕС, про який говорить президент України. Але хотілося б побачити реакцію світу, яка передбачає дії, а не просто заяви", - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

За словами нардепки, потрібні негайні жорсткі санкції проти Росатому, які могли б зупинити Росію від таких дій.

"Також хотілося б побачити від керівництва України чіткі інструкції для громадян України: як саме громадяни зможуть допомогти собі, якщо таке станеться. Поки немає роз'яснення, у який спосіб люди мають реагувати. У який спосіб держава готова інформувати людей про трагедію, і як повинні діяти громадяни. Усі сили мають бути кинуті на те, щоб кожен громадянин України мав розуміння того, в який спосіб в цей час зможе максимально убезпечити себе від впливу радіації", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною.

Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, який спричинить викид радіації













