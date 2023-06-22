Влада має надати українцям чіткі інструкції на випадок теракту на ЗАЕС, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
Народна депутатка України, голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила, що від керівництва держави потрібна роз'яснювальна кампанія щодо дій українців на випадок теракту на ЗАЕС
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Протягом останнього тижня ми чули кілька виступів лідерів вільного світу, які говорили про потенційну можливість й готовність держави-терористки Росії використати або тактичну ядерну зброю, або здійснити теракт з використанням ядерної зброї. Може бути теракт на ЗАЕС, про який говорить президент України. Але хотілося б побачити реакцію світу, яка передбачає дії, а не просто заяви", - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.
За словами нардепки, потрібні негайні жорсткі санкції проти Росатому, які могли б зупинити Росію від таких дій.
"Також хотілося б побачити від керівництва України чіткі інструкції для громадян України: як саме громадяни зможуть допомогти собі, якщо таке станеться. Поки немає роз'яснення, у який спосіб люди мають реагувати. У який спосіб держава готова інформувати людей про трагедію, і як повинні діяти громадяни. Усі сили мають бути кинуті на те, щоб кожен громадянин України мав розуміння того, в який спосіб в цей час зможе максимально убезпечити себе від впливу радіації", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.
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