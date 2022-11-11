Влада почала тихцем приводити до ладу бомбосховища по всій Росії, - Bloomberg
По всій Росії потай почали перевірку бомбосховищ, що були законсервовані після Другої світової війни
Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.
Державні службовці тихцем перевіряють підвали та інші охоронювані обʼєкти та наводять там лад, зокрема організовують ремонтні роботи.
"Ці кроки є частиною значно більшого намагання влади перевірити, чи готова інфраструктура цивільної оборони на випадок ширшого конфлікту", – зазначив один зі співрозмовників на умовах анонімності.
Про перевірку укриттів в Росії не оголошували офіційно. Очевидно, вона пов'язана з провалами російської армії в Україні. До слова, росіяни також вирішили поновити з наступного року базову військову підготовку в школах.
- У жовтні російські ЗМІ писали, що в Москві в підземних паркінгах облаштовують спальні місця з обігрівачами у разі використання приміщень як бомбосховищ.
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