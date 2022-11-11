Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Державні службовці тихцем перевіряють підвали та інші охоронювані обʼєкти та наводять там лад, зокрема організовують ремонтні роботи.

"Ці кроки є частиною значно більшого намагання влади перевірити, чи готова інфраструктура цивільної оборони на випадок ширшого конфлікту", – зазначив один зі співрозмовників на умовах анонімності.

Про перевірку укриттів в Росії не оголошували офіційно. Очевидно, вона пов'язана з провалами російської армії в Україні. До слова, росіяни також вирішили поновити з наступного року базову військову підготовку в школах.

У жовтні російські ЗМІ писали, що в Москві в підземних паркінгах облаштовують спальні місця з обігрівачами у разі використання приміщень як бомбосховищ.

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