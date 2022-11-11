Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Влада почала тихцем приводити до ладу бомбосховища по всій Росії, - Bloomberg

Влада почала тихцем приводити до ладу бомбосховища по всій Росії, - Bloomberg

11 листопада, 2022 п'ятниця
10:21
війна з Росією Бомбосховище

По всій Росії потай почали перевірку бомбосховищ, що були законсервовані після Другої світової війни

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Державні службовці тихцем перевіряють підвали та інші охоронювані обʼєкти та наводять там лад, зокрема організовують ремонтні роботи.

"Ці кроки є частиною значно більшого намагання влади перевірити, чи готова інфраструктура цивільної оборони на випадок ширшого конфлікту", – зазначив один зі співрозмовників на умовах анонімності.

Про перевірку укриттів в Росії не оголошували офіційно. Очевидно, вона пов'язана з провалами російської армії в Україні. До слова, росіяни також вирішили поновити з наступного року базову військову підготовку в школах.

  • У жовтні російські ЗМІ писали, що в Москві в підземних паркінгах облаштовують спальні місця з обігрівачами у разі використання приміщень як бомбосховищ.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Росія
бомбосховище
Читайте також:
9 листопада, 2022 середа
Озброєні люди заблокували офіс Укрнафти. БЕБ проводить обшуки за підозрою в несплаті понад 700 млн грн податків
Мария Захарова
9 листопада, 2022 середа
У МЗС України відповіли на заяву Москви про готовність до перемовин "з урахуванням поточних реалій"
10 листопада, 2022 четвер
Окупанти припинили "евакуацію" населення Херсона, - Генштаб
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.86
    Купівля 39.86
    Продаж 40.58
  • EUR
    Купівля 39.48
    Продаж 40.58
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
11 листопада
10:30
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 листопада: євро підскочив догори
10:23
Оновлено
Нічний обстріл миколаєва
Ворожий удар по житловому кварталу Миколаєва: кількість загиблих зросла до 6
09:58
Втрати окупантів
Темп не падає: за добу в Україні ліквідували 710 російських військових та знищили гелікоптер, - Генштаб
09:32
OPINION
Леся Вакулюк
Синьо-жовта Польще, дякуємо тобі!
09:29
росія хакер
Microsoft звинуватив російських хакерів у причетності до кібератак на Україну та Польщу
09:08
Оновлено
світло
У Києві запровадили екстрені відключення світла в значних обсягах, - гендиректор Yasno
08:52
Ексклюзив
Антонівський міст
Антонівський міст стоїть, але ЗСУ контролюють усі переправи біля нього, - голова Херсонської облради
08:45
Донеччина, Торецьк
На деокупованих територіях Донеччини виявили тіла ще 6 загиблих від рук росіян українців
08:35
ЗСУ
Захисники України відбили атаки загарбників у районах 14 міст та сіл
08:26
OPINION
Микола Княжицький
Чого не врахував Путін, коли приймав рішення про повномасштабне вторгнення?
08:02
Наслідки ворожих ударів по Нікопольщині
Три громади Нікопольщини вночі опинилися під вогнем "градів" та важкої артилерії ворога
07:46
російські окупанти
У Зеленівці окупанти заборонили місцевим переміщатися по селищу та обладнують рубежі, а також мінують дороги та інфраструктуру Херсонщини, - Генштаб
07:29
гелікоптер Ка-52
ЗСУ уразили 7 районів зосередження ворога й позиції ЗРК, а також збили гелікоптер Ка-52
07:09
ЗСУ
ЗСУ звільнили 12 населених пунктів на Херсонському напрямку за 9 листопада
07:00
Рамштайн-3
Сьомий "Рамштайн" пройде наступного тижня, - Пентагон
06:40
ЗСУ
ISW: Перемога на Херсонщині не буде останньою, ЗСУ можуть продовжити контрнаступ узимку
06:00
Михайло Мудрик
"Арсенал" запропонував 60 млн євро за Мудрика, - ЗМІ
05:56
США, Південна Корея
Сполучені Штати закуплять у Південної Кореї артилерійські боєприпаси для України, - WSJ
05:33
Starlink
Україна попросить партнерів про допомогу для оплати роботи Starlink, - Резніков
05:12
Закарпатський легіон на Херсонщині
"Для нас будь-яка погода – льотна! Усім продуктивного дня!": як в міноборони РФ уникнули подробиць про ситуацію на Херсонщині
04:42
Вибух
РФ вдарила по об'єкту критичної інфраструктури у Вінницькій області
04:32
Ракетоносій "калібрів"
Росія вивела у Чорне море 2 ракетоносії, - ОК "Південь"
03:54
ЗСУ
На південному фронті артилерія ЗСУ нищить логістику і систему управління окупантів
03:39
Нікополь, Дніпропетровщина
Росія обстріляла з "градів" Дніпропетровську область, постраждала 10-річна дитина
03:27
Окупанти, Херсон, Херсонщина
ЗСУ просуваються, а окупанти екстрено пакуються у плавзасоби та тікають через Дніпро, - ОК "Південь" про ситуацію на Херсонщині
03:10
Оновлено
Харків. Ілюстрація
У Харкові та Миколаєві прогриміли вибухи
02:01
Василь Ломаченко
Не дуже розумію Ломаченка. Не можу знайти логіку, - олімпійський чемпіон Беленюк
01:31
Олексій Резніков
Резніков заявив, що Росії потрібно щонайменше тиждень, щоб покинути Херсон
01:24
Конгрес США
Вибори у США: контроль над сенатом залежить від результатів у трьох штатах
01:00
Інфографіка
"Дніпро-1", Олександр Сваток
УПЛ: який вигляд має таблиця після 12-го туру чемпіонату України з футболу
00:43
Стремоусов
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 10 листопада
00:39
росія прапор занепад
США більше не розглядають Росію як країну з ринковою економікою
00:22
Кріштіану Роналду
МЮ без Роналду вибив "Астон Віллу" з Кубка Ліги
00:10
Польща
У Варшаві побоюються провокацій щодо біженців з України на День незалежності Польщі 11 листопада
2022, четвер
10 листопада
23:58
старлінки
Україна отримала ще 1570 Starlink від польського уряду
23:49
Окупанти, Херсон, Херсонщина
В районі Херсона ще залишилось близько 20 тис. окупантів і їм можуть наказати "обороняти" місто, - ГУР
23:45
Оновлено
Металіст - Металіст-1925
УПЛ: результати всіх матчів 12-го туру
23:36
Близько пів сотні вибухів: росіяни обстріляли Хотінську громаду на Сумщині
23:32
Франція
У Франції прогнозують тривалу "військову конфронтацію" у світі, спричинену агресією Росії
23:09
наступ ЗСУ
Поліція зайшла в Калинівське, Бобровий Кут, Євгенівку, Коцюбинське та Снігурівку. Там розпочалися стабілізаційні заходи
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV