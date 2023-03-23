Прочитала у Тетяни Котюженської, що Міноборони обмежило доступ журналістів на фронт, аби врешті створити свій власний телеканал. Так, ще один державний канал на додачу до Ради, Суспільного, Фрідома, на які й так в час війни витрачається 2,2 млрд.

Ну мета зрозуміла: монополізація новин з війни. І, звично, цензурування військових, які сміють зараз якісь інтерв'ю роздавати.

Четвертий державний канал після того, як телепростір і так добряче зачищений відключенням Еспресо, Прямого, П'ятого, та кроками Ахметова, аби не мати проблем з "антиолігархічним законом" - це вже шлях навіть не в Росію. У Білорусь.

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І до речі, колеги, про це варто вже голосно говорити, бо скоро може бути зовсім пізно.

На сайті Держдепартаменту США не дарма з’явився звіт про стан свободи слова в Україні, де чітко вказано, що три канали були відключені незаконно, телемарафон, що планувався нібито для захисту інфопростору, використовується вже для державного контролю над мовленням загалом, і що уряд вдається до прямої цензури

На сайті Держдепартаменту США не дарма з’явився звіт про стан свободи слова в Україні, де чітко вказано, що три канали були відключені незаконно, телемарафон, що планувався нібито для захисту інфопростору, використовується вже для державного контролю над мовленням загалом, і що уряд вдається до прямої цензури.

І все це точно дуже віддаляє нас від Європи. Не дай нам Боже, за своїми дрібними політичними амбіціями про*рати історичний шанс на членство в Євросоюзі.

Не дай Боже, після стількох жертв українців…

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Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

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