Влада продовжує монополізацію інформпростору
Міністерство оборони планує створити ще один державний телеканал
Прочитала у Тетяни Котюженської, що Міноборони обмежило доступ журналістів на фронт, аби врешті створити свій власний телеканал. Так, ще один державний канал на додачу до Ради, Суспільного, Фрідома, на які й так в час війни витрачається 2,2 млрд.
Ну мета зрозуміла: монополізація новин з війни. І, звично, цензурування військових, які сміють зараз якісь інтерв'ю роздавати.
Четвертий державний канал після того, як телепростір і так добряче зачищений відключенням Еспресо, Прямого, П'ятого, та кроками Ахметова, аби не мати проблем з "антиолігархічним законом" - це вже шлях навіть не в Росію. У Білорусь.
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І до речі, колеги, про це варто вже голосно говорити, бо скоро може бути зовсім пізно.
На сайті Держдепартаменту США не дарма з’явився звіт про стан свободи слова в Україні, де чітко вказано, що три канали були відключені незаконно, телемарафон, що планувався нібито для захисту інфопростору, використовується вже для державного контролю над мовленням загалом, і що уряд вдається до прямої цензури
На сайті Держдепартаменту США не дарма з’явився звіт про стан свободи слова в Україні, де чітко вказано, що три канали були відключені незаконно, телемарафон, що планувався нібито для захисту інфопростору, використовується вже для державного контролю над мовленням загалом, і що уряд вдається до прямої цензури.
І все це точно дуже віддаляє нас від Європи. Не дай нам Боже, за своїми дрібними політичними амбіціями про*рати історичний шанс на членство в Євросоюзі.
Не дай Боже, після стількох жертв українців…
Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.
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