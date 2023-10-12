Влада російських Бєлгорода та Брянська повідомила про збиті безпілотники

Про вибух у Брянську повідомив губернатор області Олександра Богомаза в телеграм.

"Безпілотний літальний апарат літакового типу пригнічений на околиці Брянська силами РЕБ. Під час падіння безпілотника сталася детонація вибухового пристрою. Постраждалих немає", - йдеться у дописі.

За інформацією телеграм-каналу Baza, після вибуху у місті спалахнула пожежа в районі м'ясокомбінату.

Також про збитий безпілотник на підльоті до Бєлгорода повідомив губернатор В'ячеслав Гладков.

"У Яковлівському міському окрузі системою ППО збито БПЛА літакового типу на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає", — написав він у своєму телеграм-каналі.