Влада російських Бєлгорода та Брянська повідомила про збиті безпілотники
У російському місті Брянськ сьогодні, 12 жовтня, увечері пролунав сильний вибух, також про збитий безпілотник повідомили у Бєлгороді
Про вибух у Брянську повідомив губернатор області Олександра Богомаза в телеграм.
"Безпілотний літальний апарат літакового типу пригнічений на околиці Брянська силами РЕБ. Під час падіння безпілотника сталася детонація вибухового пристрою. Постраждалих немає", - йдеться у дописі.
За інформацією телеграм-каналу Baza, після вибуху у місті спалахнула пожежа в районі м'ясокомбінату.
Також про збитий безпілотник на підльоті до Бєлгорода повідомив губернатор В'ячеслав Гладков.
"У Яковлівському міському окрузі системою ППО збито БПЛА літакового типу на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає", — написав він у своєму телеграм-каналі.
- У ніч на 12 жовтня повідомили про збитий безпілотник над Бєлгородом: від падіння уламків безпілотника, начебто збитого ППО, зруйновано житловий будинок, двоє осіб загинули, ще двоє - у тяжкому стані.
- Напередодні російські медіа повідомили про те, що внаслідок обстрілу села Гудівка Брянської області у вівторок, 10 жовтня, загинули двоє військових армії РФ та ще четверо – поранені.
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