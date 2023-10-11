РосЗМІ заявили, нібито внаслідок атаки дронів у Брянській області загинув військовий, ще один помер від поранення
Російські медіа повідомили про те, що внаслідок обстрілу села Гудівка Брянської області у вівторок, 10 жовтня, загинули двоє військових армії РФ та ще четверо - поранені
Про це пише російський Telegram-канал Astra.
Зазначається, що загиблий солдат РФ був строковиком.
Як повідомляють джерела видання у медичних службах регіону, до Погарської ЦРЛ Брянської області напередодні з різними пораненнями було доставлено 5 військовослужбовців російської армії.
З них четверо виявилися строковиками, та ще один - військовослужбовцем за контрактом.
Згодом стало відомо, що один із 4 госпіталізованих строковиків також помер.
- Також в ніч проти 11 жовтня нібито українські безпілотники атакували об'єкти на території Суразького району Брянської області.
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