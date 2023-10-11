РосЗМІ заявили, нібито внаслідок атаки дронів у Брянській області загинув військовий, ще один помер від поранення

Про це пише російський Telegram-канал Astra.

Зазначається, що загиблий солдат РФ був строковиком.

Як повідомляють джерела видання у медичних службах регіону, до Погарської ЦРЛ Брянської області напередодні з різними пораненнями було доставлено 5 військовослужбовців російської армії.

З них четверо виявилися строковиками, та ще один - військовослужбовцем за контрактом.

Згодом стало відомо, що один із 4 госпіталізованих строковиків також помер.