У Росії заявили про нібито атаку дронів на Брянську область

Про це заявив губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз.

"Українські терористи спробували атакувати об'єкти на території Суразького району за допомогою БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що два безпілотні літальні апарати літакового типу буцімто знищені силами ППО. Постраждалих та руйнувань немає, а на місці працюють оперативні та екстрені служби.