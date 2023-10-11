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Війна з Росією: хроніка
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У Росії заявили про нібито атаку дронів на Брянську область

11 жовтня, 2023 середа
07:16
Війна з Росією безпілотник, дрон

В ніч проти 11 жовтня нібито українські безпілотники атакували об'єкти на території Суразького району Брянської області

Про це заявив губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз.

"Українські терористи спробували атакувати об'єкти на території Суразького району за допомогою БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що два безпілотні літальні апарати літакового типу буцімто знищені силами ППО. Постраждалих та руйнувань немає, а на місці працюють оперативні та екстрені служби.

  • У ніч на 7 жовтня сили ППО РФ нібито відбили атаку безпілотника, що летів на Москву, у двох аеропортах столиці скасовано та перенесено рейси.

Росія
ППО
безпілотник
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