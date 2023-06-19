Влада Угорщини повинна пояснити свою участь у передачі їй українських військовополонених з РФ, - Єврокомісія
Угорщина повинна пояснити свої дії щодо передачі їй українських військовополонених з РФ і свою комунікацію щодо цього питання
Про це в коментарі Delfi заявив речник Єврокомісії з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано.
"Що стосується Угорщини, то її влада має пояснити деталі та свою участь у звільненні українських громадян, утримуваних Росією як військовополонених, а також комунікацію Угорщини з українською владою у цій справі", - заявив він.
Також Стано додав, що Росія повинна дотримуватися своїх зобов'язань щодо гуманітарного права. Зокрема, вона повинна забезпечувати гуманне поводження із військовополоненими за будь-яких обставин відповідно до Женевської конвенції та не піддавати загрозі їхні життя.
Що відомо про передачу українських полонених Угорщині
9 червня РПЦ заявила про передачу Угорщині групи українських військовополонених. В українській розвідці заявили, що нічого не знають про це. Також відповідною інформацією не володіли міжнародні організації, зокрема Червоний Хрест.
Пізніше в Угорщині підтвердили передачу 11 військовополонених, зазначивши, що це був "жест доброї волі" з боку РПЦ. Своєю чергою МЗС України викликало для пояснень тимчасового повіреного у справах Угорщини.
16 червня уповноважений у справах зниклих безвісти Котенко сказав, що Україна встановила місцеперебування 11 полонених. А вже за кілька днів повідомили, що МЗС України вимагає допустити консула до 11 військовополонених, яких Росія передала Угорщині. Водночас Будапешт продовжує нехтувати правами й основоположними свободами людей.
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