Влада Японії підозрює російську групу хакерів Killnet у DDoS-атаці на урядові сайти країни

Про це повідомляє японський мовник NHK з посиланням на Управління цифровізації Японії.

Зазначається, що атаки стались 6 вересня. Було порушено доступ до деяких вебсайтів, включаючи портал e-Gov, який надає адміністративну інформацію.

Відомо, що при кібератаці DDoS надсилаються великі обсяги даних, що робить сайти недоступними.

Пізніше проросійська група хакерів під назвою Killnet розмістила у соцмережі повідомлення, в якому взяла на себе відповідальність за цю кібератаку. Ця група використовувала метод DDoS у кібератаках в інших країнах.

25 травня Угруповання активістів та хактивістів Anonymous зламали і опублікували список електронних адрес та паролів, що використовуються прокремлівськими хакерами Killnet.

1 серпня хакери з РФ повідомили про початок "атаки нового рівня" на американську корпорацію Lockheed Martin, яка постачає в Україну реактивні системи залпового вогню HIMARS.

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