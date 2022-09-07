Влада Японії підозрює російську групу хакерів Killnet у DDoS-атаці на урядові сайти країни
Проросійське угруповання Killnet підозрюють у кібератаці на один з вебсайтів уряду Японії, який надає адміністративну інформацію
Про це повідомляє японський мовник NHK з посиланням на Управління цифровізації Японії.
Зазначається, що атаки стались 6 вересня. Було порушено доступ до деяких вебсайтів, включаючи портал e-Gov, який надає адміністративну інформацію.
Відомо, що при кібератаці DDoS надсилаються великі обсяги даних, що робить сайти недоступними.
Пізніше проросійська група хакерів під назвою Killnet розмістила у соцмережі повідомлення, в якому взяла на себе відповідальність за цю кібератаку. Ця група використовувала метод DDoS у кібератаках в інших країнах.
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