Влада знову втрутилася у Євробачення, конкурс має бути проведено ще раз, - Княжицький

Про це Княжицький написав у facebook.

За його словами, українській владі не слід так ганьбитися із втручанням у демократичні конкурси.

"Досить загравати з диктаторами, - каже Байден світу у своєму протистоянні з Путіним. Досить іти на поступки. І я тут підтримую Байдена. Бо позиція Байдена - гарантія збереження України. І демократії у світі. Україна сьогодні і є образом демократії. Саме тому не слід українській владі так ганьбитися із втручанням у демократичні конкурси", - написав Княжицький.

Він нагадав, що Євробачення справді колись було не конкурсом найпрофесійніших пісень, а конкурсом пісень, за які голосують люди.

"Згодом зробили помилку і поробили "професійні журі". Ці професійні журі - спосіб інтегрувати у Євробачення авторитарні недемократичні країни, де не думка людей, а влада вирішує, хто виступатиме не Євробаченні. Україна - демократична країна. І нам маніпуляції влади і впливи "професійних журі" непотрібні. Навіщо? Євробачення - конкурс для людей, а не змагання влад", - зазначив Княжицький.

Він додав, що цього разу влада знову втрутилася у Євробачення.

"Не хочу обговорювати виконавців, не хочу нікого ображати. Це не їхня вина. Але коли провладні псевдозалізничні дегенерати і чиновники усіх мастей включаються в агітацію, а згодом журі ревізує вибір глядачів, виглядає це ганебно і брудно. Навіть ці ганебні правила дають підстави вважати, що влада добилася свого через фальсифікацію. На жаль, під сумнів ставиться репутація суспільного мовника. Отже, конкурс має бути проведено ще раз. І чесно", - переконаний Княжицький.



Нагадаємо, 12 лютого було оголошено, що від України на "Євробачення-2022" поїде Аліна Паш.

Після цього фронтмен гурту Kalush Олег Псюк звинуватив представників "Суспільного" у нечесному підрахунку голосів у фіналі національного відбору "Євробачення-2022".

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