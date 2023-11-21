Владі не треба боятись Майдану, якщо вони діють за законом й чесні перед суспільством, - Юрій Луценко

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Нинішня влада заявила про побоювання організації Росією Майдану-3. Звичайно така позиція видає справжнє відношення влади до обох українських революцій. Втім, я хочу заспокоїти нинішніх можновладців. Оскільки Майдани ніколи не організовувались ні Росією, ні США, на навіть українських політиками. Майдан завжди був реакцією суспільства на злочинні дії влади. Якщо влада буде діяти згідно з Конституцією й чинного законодавства, а сьогодні ще варто додати - всього, що потрібно для перемоги, то жодні Майдани їй не загрожують", - наголосив Луценко.

Політик вважає, що Україна завжди була обʼєктом зазіхань РФ

"Кожні десять років в Україні відбуваються революції. Це відбувається з однієї причини - ми живемо поряд з агресивним, імперським монстром. Країна, яка живе поряд з Росією, постійно є обʼєктом її зазіхань. Це фашистська країна. Якщо згадати всю стражденну історію, то ще дивно, що українська нація знайшла сили не тільки проголосити незалежність, а ще й відстоювати її", - додав він.