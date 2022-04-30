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Власник нічного клубу в Маріуполі Михайло Пуришев організував конвої для евакуації 200 людей, - CNN

30 квітня, 2022 субота
08:50
Суспільство

Українець перетворив свій нічний клуб на бомбосховище та евакуював дві сотні людей у пошкодженому обстрілами фургоні

Про це чоловік повідомив в інтерв‘ю CNN.

Маріуполець розповів, що люди відчайдушно борються за їжу та воду, оскільки гуманітарної допомоги не вистачає для всіх.

"І всі вони там просто б’ються. Під час однієї з цих поїздок вони ледь не перевернули мій фургон, і це було просто виживання", - згадує Пуришев.

За його словами, він боявся більше не побачити своїх дітей, але також продовжував думати про людей, які все ще потребують його допомоги та нових поїздок, які йому потрібно було здійснити.

"Боляче, що це 21 століття, що це відбувається в нашій країні. Це відбувається в моєму місті. Це біль. Це біль нашої країни", - сказав він CNN.

Відомо, що окрім евакуації людей, Михайло Пуришев також перетворив свій нічний клуб на бомбосховище.

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