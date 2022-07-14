Влучання відбулося майже у центрі міста, - депутат Вінницької облради Гижко
Депутат Вінницької облради Андрій Гижко розповів, що над Вінницею спостерігається скупчення диму, який сконцентровано у житловому мікрорайоні
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Поряд багато житлових будинків, інфраструктурних об‘єктів - школа, заклад освіти, медичний заклад. Це майже центр Вінниці. Військовий об‘єкт знаходиться в межах 1,5 км. Ціллю ворога була залізнична інфраструктура, а влучання відбулось серед цивільного населення",- наголосив Гижко.
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