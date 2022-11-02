Влучили у ворожі системи ППО: ЗСУ вдарили по окупантах у Херсоні
У середу 2 листопада ЗСУ завдали удару по окупантах у Херсоні, у результаті чого знищили ворожі системи протиповітряної оборони
Про це повідомляє депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
"ЗСУ завдали надзвичайно вдалого удару по окупантах у Херсоні, –пише він. – На стадіоні "Спартак" (неподалік "Ювілейного") – влучили в системи ППО, які до того ж обстрілювали Миколаїв".
- Франківські тероборнівці та бійці 44-ї артбригади ЗСУ знищили три ворожі розрахунки "Гіацинт-Б".
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