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Головна війна з Росією Влучили у ворожі системи ППО: ЗСУ вдарили по окупантах у Херсоні

Влучили у ворожі системи ППО: ЗСУ вдарили по окупантах у Херсоні

2 листопада, 2022 середа
17:27
війна з Росією знижена ворожа ППО

У середу 2 листопада ЗСУ завдали удару по окупантах у Херсоні, у результаті чого знищили ворожі системи протиповітряної оборони

Про це повідомляє депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"ЗСУ завдали надзвичайно вдалого удару по окупантах у Херсоні, –пише він. – На стадіоні "Спартак" (неподалік "Ювілейного") – влучили в системи ППО, які до того ж обстрілювали Миколаїв".

  • Франківські тероборнівці та бійці 44-ї артбригади ЗСУ знищили три ворожі розрахунки "Гіацинт-Б".

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