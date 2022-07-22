ВМС Великої Британії відстежили у Північному морі рух російських субмарин
Військовий корабель Королівського флоту Великої Британії зафіксував рух двох підводних човнів військового флоту РФ, коли вони зайшли в акваторію Північного моря
Про це інформує Європейська правда з посиланням на повідомлення ВМС Великої Британії.
Британський мисливець за підводними човнами HMS Portland був на вахті, коли підводний човен з крилатими ракетами "Сєвєродвінськ" і ударний підводний човен типу "Акула" "Вепрь" рухалися на південь з Арктики вздовж узбережжя Норвегії.
Російські підводні човни по черзі спливали на поверхню в Північному морі, на північний захід берегів Норвегії 16 і 19 липня.
Таким чином, Portland і його спеціалізований гелікоптер Merlin — обидва оснащені передовими гідролокаторами, датчиками й торпедами для операцій полювання на підводні човни — доповіли про рух човнів російського Північного флоту.
Один із нових далекобійних морських патрульних літаків Великої Британії P8 Poseidon також тісно співпрацював з HMS Portland для полювання та відстеження підводних човнів.
Операція відбулася незабаром після того, як HMS Portland взяв участь у перших навчаннях НАТО з пошуку підводних човнів.
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