ВМС України: загалом 15 кораблів Чорноморського флоту РФ знищено та 12 пошкоджено 

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Станом на зараз, бойове ядро налічує трохи більше 30 одиниць. Йдеться про ті кораблі, які є досить потужними, мають доволі серйозне озброєння. Зокрема, це сторожові, патрульні, надводні на підводні носії крилатих ракет, ракетні катери. З цього бойового ядра в 30 одиниць ще 10 кораблів - єдині зразки озброєння, які ворог реально може використовувати, це носії крилатих ракет. За моєю інформацією, з них 15 знищено і ще 12 пошкоджено", - зазначив Плетенчук.

Загалом російський флот налічував разом з морською охороною до 80 одиниць, саме бойових одиниць корабельно-катерного складу, додав він.

За його словами, зараз в морі не спостерігається присутність кораблів Чорноморського флоту РФ та носіїв.

"Ми взагалі не бачимо в морі присутніх кораблів так званого Чорноморського флоту, носіїв тим більше. Незважаючи на те, що подібні кораблі можуть подолати стихію в морі, системи озброєння розрахованні на трохи інші умови. Тому зараз немає сенсу виходити в море, через це ситуація стабільна", - підкреслив речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Він розповів про ймовірні наслідки шторму у Чорному морі.

"Завжди шторм приносить щось нове або старе. Наприклад, старе мінне озброєння, на що ми будемо реагувати. У нас для цього є спеціально навчені люди. Команда буде знешкоджувати ці предмети, якщо їх перекине на узбережжя", - додав Плетенчук.