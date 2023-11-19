ВМС України: загалом 15 кораблів Чорноморського флоту РФ знищено та 12 пошкоджено
Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України, капітан 3 рангу повідомив, що зараз бойове ядро флоту РФ налічує більше 30 одиниць
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Станом на зараз, бойове ядро налічує трохи більше 30 одиниць. Йдеться про ті кораблі, які є досить потужними, мають доволі серйозне озброєння. Зокрема, це сторожові, патрульні, надводні на підводні носії крилатих ракет, ракетні катери. З цього бойового ядра в 30 одиниць ще 10 кораблів - єдині зразки озброєння, які ворог реально може використовувати, це носії крилатих ракет. За моєю інформацією, з них 15 знищено і ще 12 пошкоджено", - зазначив Плетенчук.
Загалом російський флот налічував разом з морською охороною до 80 одиниць, саме бойових одиниць корабельно-катерного складу, додав він.
За його словами, зараз в морі не спостерігається присутність кораблів Чорноморського флоту РФ та носіїв.
"Ми взагалі не бачимо в морі присутніх кораблів так званого Чорноморського флоту, носіїв тим більше. Незважаючи на те, що подібні кораблі можуть подолати стихію в морі, системи озброєння розрахованні на трохи інші умови. Тому зараз немає сенсу виходити в море, через це ситуація стабільна", - підкреслив речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Він розповів про ймовірні наслідки шторму у Чорному морі.
"Завжди шторм приносить щось нове або старе. Наприклад, старе мінне озброєння, на що ми будемо реагувати. У нас для цього є спеціально навчені люди. Команда буде знешкоджувати ці предмети, якщо їх перекине на узбережжя", - додав Плетенчук.
- 16 листопада екскомандувач армією США в Європі генерал Бен Ходжес визнав, що наземна частина українського контрнаступу сповільнилася, проте ЗСУ все ж таки змогли змусити російський Чорноморський флот залишити Севастополь.
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