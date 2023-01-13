Про це інформує Сіньхуа.

"Поліція оголосила, що одна людина загинула та ще кілька отримали поранення в четвер у результаті аварії на шахті на північному сході Чеської Республіки", - пише видання.

Аварія сталася на глибині 1100 метрів під землею після підземних поштовхів у копальні CSM-South біля міста Карвіна.

Загинув чеський шахтар, одинадцятеро, один з яких поляк, отримали поранення.

Повідомляється, що серед постраждалих п'ятеро отримали травми "тяжкого або середнього ступеня тяжкості".

Правоохоронці проводять розслідування.

Довідково. Вугільна шахта CSM-South поблизу Карвіни належить державній гірничій компанії OKD.

OKD є єдиним виробником чорного вугілля в Чехії. Уряд продовжив видобуток вугілля до кінця 2025 року через високі ціни на енергоносії.