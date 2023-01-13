Внаслідок аварії на вугільній копальні у Чехії загинула людина, є травмовані
12 січня в Чехії на вугільній копальні сталася аварія. Внаслідок цього загинула одна людина, ще кілька отримали травми
Про це інформує Сіньхуа.
"Поліція оголосила, що одна людина загинула та ще кілька отримали поранення в четвер у результаті аварії на шахті на північному сході Чеської Республіки", - пише видання.
Аварія сталася на глибині 1100 метрів під землею після підземних поштовхів у копальні CSM-South біля міста Карвіна.
Загинув чеський шахтар, одинадцятеро, один з яких поляк, отримали поранення.
Повідомляється, що серед постраждалих п'ятеро отримали травми "тяжкого або середнього ступеня тяжкості".
Правоохоронці проводять розслідування.
Довідково. Вугільна шахта CSM-South поблизу Карвіни належить державній гірничій компанії OKD.
OKD є єдиним виробником чорного вугілля в Чехії. Уряд продовжив видобуток вугілля до кінця 2025 року через високі ціни на енергоносії.
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