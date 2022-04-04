Внаслідок обстрілу касетними снарядами у місті 10 загиблих, 46 поранених, - мер Миколаєва
Сьогодні, 4 квітня, місто вкотре обстріляли із забороненої зброї.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич, повідомляє Еспресо.TV .
Міський голова зазначив, що, за попередніми даними, в результаті обстрілів Миколаєва касетними снарядами в місті 10 загиблих, 46 поранених.
Також мер зазначив, що зараз у місті всі райони з електроенергією та водопостачанням без газу поки що залишаються 240 абонентів.
Із завтрашнього дня, 5 квітня, у місті відновлюється рух трамваїв повними маршрутами.
Також міський голова додав, що щодня вирушають комунальні автобуси з людьми, які хочуть евакуюватись. Сьогодні виїхало 120 людей, з них 60 – до Одеси, 60 – до кордону з Молдовою.
Особливо Сенкевич наголосив, що Миколаївська обласна станція переливання крові чекає на донорів з ІІІ та ІV групою крові резус (-).
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім додав, що серед загиблих є одна дитина.
- Нагадаємо, сьогодні близько 16:00 Миколаїв обстріляли касетними снарядами.
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