Миколаїв знову обстрілюють касетними снарядами - мер
4 квітня Миколаїв обстріляли касетними снарядами, людей закликають триматися подалі від вікон
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Знову касетні снаряди. Тримайтесь подалі від вікон. Всю інформацію повідомлю вам згодом. Не публікуємо фото і відео! Не допомагаємо ворогу!", - йдеться у повідомленні.
- Раніше ми повідомляли, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич показав пошкоджене ворожим обстрілом відділення міської лікарні.
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