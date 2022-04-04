Миколаїв знову обстрілюють касетними снарядами - мер

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.



"Знову касетні снаряди. Тримайтесь подалі від вікон. Всю інформацію повідомлю вам згодом. Не публікуємо фото і відео! Не допомагаємо ворогу!", - йдеться у повідомленні.



Раніше ми повідомляли, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич показав пошкоджене ворожим обстрілом відділення міської лікарні.