"Коли вам кажуть про денацифікацію - згадуйте це відео": мер Миколаєва показав пошкоджене обстрілом відділення лікарні
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич показав пошкоджене ворожим обстрілом відділення міської лікарні
Про це міський голова повідомив у своєму твіттері.
За попередніми даними, під російськими обстрілами минулої доби опинилась Миколаївська лікарня. Зокрема постраждало гінекологічне відділення.
За словами Сєнкевича, ні лікарі, ні пацієнти не постраждали.
- Нагадаємо, що кількість жертв внаслідок ворожого обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 36 осіб
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.27Продаж 32.85
- Актуальне
- Важливе