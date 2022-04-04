"Коли вам кажуть про денацифікацію - згадуйте це відео": мер Миколаєва показав пошкоджене обстрілом відділення лікарні

Про це міський голова повідомив у своєму твіттері.



За попередніми даними, під російськими обстрілами минулої доби опинилась Миколаївська лікарня. Зокрема постраждало гінекологічне відділення.

За словами Сєнкевича, ні лікарі, ні пацієнти не постраждали.



Нагадаємо, що кількість жертв внаслідок ворожого обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 36 осіб Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb