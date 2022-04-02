Кількість жертв обстрілу Миколаївської ОДА зросла до 36. Останньою знайшли секретарку Кіма

Про це голова Миколаївської ОВА повідомив у своєму Телеграм каналі.

Кількість жертв в результаті ракетного удару по будівлі Миколаївської облдержадміністрації зросла до 36. Тіло секретарки дістали в суботу, 2 квітня. Кім зазначив, що це остання жертва.

Також він додав, що в Миколаївській області з понеділка заборонять місцевим жителям забирати кинуту або пошкоджену техніку ворога і здавати її на металобрухт. Її використовуватимуть для потреб української армії. Він оголосив тиждень добровільної здачі військової техніки, якої зараз дуже потребує українська армія для бойових операцій та ремонту. Про наявність військових машин слід повідомити місцеву владу, або військових. Спеціальні групи будуть їздити регіонами, розміновувати та збирати знищену та придатну військову техніку.

Крім того, Кім анонсував створення спеціальних груп для опору російським окупаційним військам, які знаходяться на території Миколаївської області.



Нагадаємо, російські окупанти обстріляли будинок Миколаївської ОВА уранці, 20 березня, дочекавшись, коли люди вийдуть на роботу.

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