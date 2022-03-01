Внаслідок обстрілу центру Маріуполя з боку РФ загинула людина, трьох поранено
У центрі Маріуполя внаслідок артобстрілу російських окупантів загинула щонайменше 1 людина, троє поранено
Про це повідомляє МВС у Facebook.
За попередніми даними, загинула одна людина, троє поранені.
"Руйнувань зазнали декілька будинків та школа №16. Крім того, під вогнем окупантів вкотре опинився житловий сектор Лівобережного району, а також територія КП "Комунальник", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що близько 17:30 розпочався новий обстріл міста.
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