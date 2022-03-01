Внаслідок обстрілу центру Маріуполя з боку РФ загинула людина, трьох поранено

Про це повідомляє МВС у Facebook.



За попередніми даними, загинула одна людина, троє поранені.



"Руйнувань зазнали декілька будинків та школа №16. Крім того, під вогнем окупантів вкотре опинився житловий сектор Лівобережного району, а також територія КП "Комунальник", - йдеться у повідомленні.



Там додали, що близько 17:30 розпочався новий обстріл міста.



Поліція Донецької області відкрила кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.





