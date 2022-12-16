Про це пише пресслужба Укрзалізниці в телеграмі.

"Через спричинені ворогом знеструмлення вже 17 поїздів Укрзалізниці прямують із затримками на понад 30 хвилин", - пише пресслужба.

Затримуються потяги:

№45/46 Ужгород — Харків +1:46;

№111/112 Київ — Ізюм +1:40;

№149/150 Чернівці — Полтава-Півд. +1:20;

№31/32 Перемишль — Запоріжжя +1:18;

№21/22 Трускавець — Харків +1:17;

№707/708 Київ — Чернігів +1:17;

№15/16 Рахів — Харків +1:15;

№93/94 Хелм — Харків +1:15;

№131/132 Дніпро — Львів +1:13;

№119/120 Львів — Запоріжжя-1 +1:11;

№721/722 Київ — Харків +1:10;

№731/732 Київ — Дніпро +1:07;

№725/726 Харків — Київ +1:07;

№715/716 Перемишль — Київ +1:01.

По Одеській, Придніпровській, Південній залізницях приміські поїзди, що вже в дорозі, далі прямуватимуть під теплотягами зі спізненнями до 2 годин.

"Як завжди в подібних випадках, якщо ви пропускаєте свій рейс через тривогу - довеземо наступним із тим же квитком. Резервні тепловози миттєво виведені в роботу та підстраховують на знеструмлених ділянках", - нагадали у відомстві.

Крім того, київська кільцева електричка продовжує рух із затримками через знеструмлення кількох ділянок, але рух через обидва мости продовжується.

Щодо ситуації на головному київському вокзалі, то посадка на поїзди здійснюється через західний та східний підземні переходи, а пасажири, очікують рейси в укриттях, їх пригощають гарячим чаєм.



"У західному переході працює кімната для дітей, яку ми відкрили у партнерстві з Unicef", - додають у пресслужбі.

Станом на 09:41 повідомлялося про знеструмлення кількох дільниць.

"Через пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних дільниць у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що нині пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними теплотягами.

"Посадка та висадка триває через підземні переходи", - наголосили у відомстві.

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін інформує, що потяги не будуть скасовувати попри відсутність електроенергії.

"Жодного поїзда дальнього слідування не скасовуємо. Так, будуть затримки, але всіх довеземо", - додав Камишін.

Пресслужба Kyiv City Express пише, що є короткострокове знеструмлення по Дарниці.

"Кільцева електричка продовжує рух, можливі затримки в межах 25 хвилин на окремих ділянках через клаптикові знеструмлення. Якщо ситуація зі струмом погіршиться, виведемо 5 резервних дизель-поїздів", - написали в повідомленні.

Також на Дарницькому та Центральному вокзалі посадка на всі рейси продовжується через підземні переходи.

Під час повітряної тривоги 16 грудня в усіх областях України в низці регіонів повідомили про роботу ППО, у Харкові окупанти тричі ударили по критичній інфраструктурі.

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