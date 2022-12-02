Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 2 грудня 2022 року більше ніж 1293 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації", - пише пресслужба.

Зокрема, 441 дитина загинула та понад 852 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Найбільше постраждало дітей на Донеччині - 424, Харківщині - 266, Київщині - 117, Миколаївщині - 77, а також у Запорізькій області - 76 та на Херсонщині - 70, Чернігівщині - 68, Луганщині - 64, Дніпропетровщині - 33.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - додають в прокуратурі.

Повідомляється, що станом на 2 грудня вважається, що 12 472 дитини депортували й лише 119 - повернули.

Крім того, внаслідок обстрілів військ РФ пошкоджено 2719 закладів освіти, з них 332 - зруйновані повністю.

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