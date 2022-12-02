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Війна з Росією: хроніка
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Внаслідок повномасштабної збройної агресії росіян загинула 441 українська дитина

2 грудня, 2022 п'ятниця
09:08
війна з Росією війна діти

Російські окупанти, внаслідок повномасштабної війни в Україні, вбили щонайменше 441 дитину, ще понад 852 - поранили

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 2 грудня 2022 року більше ніж 1293 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації", - пише пресслужба.

Зокрема, 441 дитина загинула та понад 852 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Найбільше постраждало дітей на Донеччині - 424, Харківщині - 266, Київщині - 117, Миколаївщині - 77, а також у Запорізькій області - 76 та на Херсонщині - 70, Чернігівщині - 68, Луганщині - 64, Дніпропетровщині - 33.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - додають в прокуратурі.

Повідомляється, що станом на 2 грудня вважається, що 12 472 дитини депортували й лише 119 - повернули.

Крім того, внаслідок обстрілів військ РФ пошкоджено 2719 закладів освіти, з них 332 - зруйновані повністю.

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російська армія
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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