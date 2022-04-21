Внаслідок ракетного удару окупантами по Запоріжжю 8 осіб зазнали поранення, - офіс генпрокурора

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Крім поранень, також вибуховою хвилею пошкоджено вікна у чотирьох вагонах евакуаційного поїзду Запоріжжя-Львів. За попередніми даними, серед пасажирів постраждалих немає.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.

У четвер, 21 квітня, російська армія завдала два ракетні удари по місту Запоріжжя. У чотирьох вагонах поїзда Запоріжжя - Львів вибило вікна вибуховою хвилею й уламками

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