Внаслідок ракетного удару окупантами по Запоріжжю 8 осіб зазнали поранення, - офіс генпрокурора
21 квітня 2022 року представники збройних сил РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок повітряної атаки поранено 8 громадян
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Крім поранень, також вибуховою хвилею пошкоджено вікна у чотирьох вагонах евакуаційного поїзду Запоріжжя-Львів. За попередніми даними, серед пасажирів постраждалих немає.
"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.
- У четвер, 21 квітня, російська армія завдала два ракетні удари по місту Запоріжжя. У чотирьох вагонах поїзда Запоріжжя - Львів вибило вікна вибуховою хвилею й уламками
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