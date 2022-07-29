Внаслідок ранкового ракетного удару по Краматорську загинула одна людина, п’ять осіб поранено, - Кириленко
Сьогодні зранку, 29 липня, російські окупанти в чергове обстріляли місто Краматорськ на Донеччині
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Ракетний удар по житловому кварталу — таким видався ранок у Краматорську. Наразі відомо про 1 загиблу людину та 5 поранених. Два приватні будинки знищено вщент, ще 21 — пошкоджено. Ці цифри ще можуть змінитися. Зараз залишатися на Донеччині — небезпечно! Евакуюйтесь! Це — відповідальний вчинок!", - написав Кириленко.
- Нагадаємо, у ніч на 29 липня росіяни обстріляли Слов'янськ, поранили людину, пошкодили 21 будинок, 3 розважальні центри. Містян просять виїжджати. За минулу добу на Донеччині росіяни вбили 8 цивільних, іще 19 поранили
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