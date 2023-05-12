Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула людина, ще 11 поранено

Про це заявив у ефірі національного телемарафону очільник Донецької ОДА Павло Кириленко.

Чиновник уточнив, що загибель людини спричинив обстріл Росією приватного сектору в Слов'янську.

"Ситуація лишається напруженою, лінія фронту під постійними обстрілами. Сьогодні (11 травня - ред.) було обстріляно Слов'янськ, за результатами ворожого обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру, було пряме влучання в домогосподарства, в приватний будинок. Жодного відношення до військових об'єктів, які взагалі відсутні на території Слов'янська. Поранення зазнали 2 особи, з них жінка 1930 р. н. померла в лікарні", - сказав Кириленко.

Очільник ОДА також повідомив про поранених унаслідок обстрілів Росією Торецька.

"У Торецьку в другій половині дня був ракетний удар, по уламках з'ясували, що був обстріл із РСЗВ "Ураган", за результатами якого поранення дістали 8 осіб і пошкоджено щонайменше 3 багатоповерхівки", - сказав Кириленко.

Крім того, РФ обстріляла деокуповані Великоновосілківську, Лиманську та Святогірську громади.