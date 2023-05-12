Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула людина, ще 11 поранено
У четвер, 11 травня, станом на близько 22:00 внаслідок російських обстрілів було поранено 11 людей і вбито одну літню жінку
Про це заявив у ефірі національного телемарафону очільник Донецької ОДА Павло Кириленко.
Чиновник уточнив, що загибель людини спричинив обстріл Росією приватного сектору в Слов'янську.
"Ситуація лишається напруженою, лінія фронту під постійними обстрілами. Сьогодні (11 травня - ред.) було обстріляно Слов'янськ, за результатами ворожого обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру, було пряме влучання в домогосподарства, в приватний будинок. Жодного відношення до військових об'єктів, які взагалі відсутні на території Слов'янська. Поранення зазнали 2 особи, з них жінка 1930 р. н. померла в лікарні", - сказав Кириленко.
Очільник ОДА також повідомив про поранених унаслідок обстрілів Росією Торецька.
"У Торецьку в другій половині дня був ракетний удар, по уламках з'ясували, що був обстріл із РСЗВ "Ураган", за результатами якого поранення дістали 8 осіб і пошкоджено щонайменше 3 багатоповерхівки", - сказав Кириленко.
Крім того, РФ обстріляла деокуповані Великоновосілківську, Лиманську та Святогірську громади.
- Раніше повідомлялося, про обстріл Росією 11 травня селища на Харківщині, внаслідок чого було поранено 16-річну дівчину та 43-річну жінку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.35
Купівля 37.35Продаж 37.89
-
EUR
Купівля 40.82Продаж 41.71
- Актуальне
- Важливе