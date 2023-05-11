Унаслідок обстрілу Харківщини дістали поранення дві людини, серед них неповнолітня
Удень 11 травня російська окупаційна армія обстріляла селище міського типу на Харківщині, внаслідок чого дістали поранення дві людини
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні ворог обстріляв смт Великий Бурлук Куп'янського району. Внаслідок обстрілу вибухових та осколкових поранень зазнали 16-річна дівчина та жінка 43 років", - написав він.
За його словами, обох постраждалих госпіталізовано, зараз медики надають їм необхідну допомогу.
- Унаслідок обстрілів Харківщини 7 травня дістала поранення літня жінка.
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