Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні ворог обстріляв смт Великий Бурлук Куп'янського району. Внаслідок обстрілу вибухових та осколкових поранень зазнали 16-річна дівчина та жінка 43 років", - написав він.

За його словами, обох постраждалих госпіталізовано, зараз медики надають їм необхідну допомогу.