Росіяни обстріляли Харківщину, поранено жінку
У неділю, 7 травня, росіяни обстріляли село Бугаївка Чугуївського району Харківщини, внаслідок чого поранень зазнала 67-річна жінка
Про це пише Харківська обласна прокуратура.
"За даними слідства, 7 травня близько 14:00 окупанти обстріляли село Бугаївка Чугуївського району. Отримала поранення 67-річна жінка, її госпіталізовано до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Окрім того, ворог обстріляв село Вовчанські Хутори, пошкоджено приватний будинок.
- 7 травня росіяни вдарили ракетами C-300 по місту Балаклія у Харківській області ат поранили 5 людей.
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