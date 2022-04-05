Внаслідок російського ракетного удару по Краматорську зруйновано школу
5 квітня у Краматорську, Донецької області, російським ракетним ударом було зруйновано школу
Про це повідомляє Прокуратура Донецької області у facebook.
За даними слідства, 5 квітня 2022 року збройні сили РФ здійснили ракетний удар по Краматорську. Внаслідок атаки частково зруйновано загальноосвітню школу. На місці влучання російської ракети зафіксовано воронку шириною у 15 м та глибиною майже 3 м.
Повна інформація щодо постраждалих та пошкодженої інфраструктури наразі встановлюється.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
- 5 квітня УЗ призупинила евакуацію людей зі східних напрямків через обстріл окупантами Краматорська і пошкодження залізничного полотна.
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