Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у телеграм.

"Напередодні росіяни завдали ударів ракетами Х-22 по Слов'янську та Краматорську. У Слов'янську поранено людину і пошкоджено будівлю заводу "Зевс Кераміка". У Краматорську пошкоджено адмінбудівлю Новокраматорського машинобудівного заводу, дитсадок, 2 спортивні заклади та 22 багатоповерхівки. Також ракетного удару зазнала Дружківка, пошкоджено 6 приватних будинків", - написав очільник Донецької обласної військової адміністраці.

Також Павло Кириленко проінформував, що на Донецькому напрямку 3 людини загинули в Авдіївці, 1 людина поранена у Костянтинівці Мар'їнської громади.

На Горлівському напрямку 2 людини загинули у Костянтинівській територіальній громаді, у Костянтинівці та Предтечиному. У Соледарській громаді пошкоджено 2 будинки, у Торецькій — 6, у Часовоярській — 11.

На Лисичанському напрямку у Ямполі ракетою С-300 пошкоджено 5 будинків.

У Лимані виявили місце поховання цивільного, убитого під час окупації.

Всього за добу кількість жертв росіян на Донеччині зросла до 6 загиблих і 3 поранених.