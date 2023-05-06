Внаслідок ворожих ракетних ударів по Донеччині загинуло шестеро людей і троє поранених
Станом на ранок 6 травня російські терористи ракетними ударами пошкодили промислові об'єкти, адмінбудівлі та приватні будинки у населених пунктах Донецької області, є загиблі та поранені
Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у телеграм.
"Напередодні росіяни завдали ударів ракетами Х-22 по Слов'янську та Краматорську. У Слов'янську поранено людину і пошкоджено будівлю заводу "Зевс Кераміка". У Краматорську пошкоджено адмінбудівлю Новокраматорського машинобудівного заводу, дитсадок, 2 спортивні заклади та 22 багатоповерхівки. Також ракетного удару зазнала Дружківка, пошкоджено 6 приватних будинків", - написав очільник Донецької обласної військової адміністраці.
Також Павло Кириленко проінформував, що на Донецькому напрямку 3 людини загинули в Авдіївці, 1 людина поранена у Костянтинівці Мар'їнської громади.
На Горлівському напрямку 2 людини загинули у Костянтинівській територіальній громаді, у Костянтинівці та Предтечиному. У Соледарській громаді пошкоджено 2 будинки, у Торецькій — 6, у Часовоярській — 11.
На Лисичанському напрямку у Ямполі ракетою С-300 пошкоджено 5 будинків.
У Лимані виявили місце поховання цивільного, убитого під час окупації.
Всього за добу кількість жертв росіян на Донеччині зросла до 6 загиблих і 3 поранених.
- 5 травня РФ обстріляла ракетами С-300 два заводи у Краматорську та Слов'янську
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