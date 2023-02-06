Про це повідомив губернатор Калужської області Владислав Шапша.

"Сьогодні вночі мешканці околиць Калуги чули вибух. Встановлено, що о п'ятій ранку в лісі неподалік міста в повітрі на висоті 50 метрів вибухнув безпілотник",- пише він.

Обійшлося без жертв та руйнувань.