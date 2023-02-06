Вночі над російською Калугою вибухнув дрон
В понеділок, 6 лютого, о п'ятій ранку на висоті 50 метрів над російською Калугою вибухнув безпілотник
Про це повідомив губернатор Калужської області Владислав Шапша.
"Сьогодні вночі мешканці околиць Калуги чули вибух. Встановлено, що о п'ятій ранку в лісі неподалік міста в повітрі на висоті 50 метрів вибухнув безпілотник",- пише він.
Обійшлося без жертв та руйнувань.
- Уранці 3 лютого в Брянській області Росії пролунали вибухи, у яких місцевий губернатор звинуватив ЗСУ.
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