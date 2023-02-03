Губернатор Брянської області звинуватив ЗСУ у ранкових ракетних обстрілах регіону
Уранці 3 лютого в Брянській області Росії пролунали вибухи. Губернатор звинуватив ЗСУ
Про це інформує в телеграмі губернатор Брянської області Олександр Богомаз.
"Сьогодні о 5 ранку українські націоналісти завдали ракетного удару по території Стародубського муніципального округу", - заявив Богомаз.
Системи протиповітряна оборона Росії "відбили атаку, збили чотири ракети", каже він.
Постраждалих та руйнувань немає.
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