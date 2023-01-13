У районі аеродрому в Бердянську пролунало кілька вибухів, спалахнула пожежа
У тимчасово окупованому Бердянську в Запорізькій області пролунало кілька потужних вибухів, спалахнула масштабна пожежа
Інформацію про вибухи та фото пожежі поширили в місцевих телеграм-каналах.
Також про вибухи в тимчасово окупованому Бердянську повідомив у телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Про те, що "щойно" пролунав вибух, він написав о 18:48.
У коментарі Суспільному голова міської військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіцина підтвердила, що в тимчасово окупованому місті Бердянськ Запорізької області пролунали три потужних вибухи в районі аеродрому. На місці вибухів спалахнула пожежа..
"На цей час не має підтвердженої інформації щодо ураження ворожої техніки. Маємо надію, що вона є, бо пожежа дуже велика. Пожежа дуже велика", - сказала вона.
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